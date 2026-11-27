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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık turnuvası kapsamında İtalya ile oynadığı maçı 29-23 kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da kamp yapan A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile karşılaştı.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-11 önde tamamlayan milliler, sahadan 29-23 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında yarın saat 18.45'te Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA