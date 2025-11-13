Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran'ı Mağlup Ederek Start Verdi

Güncelleme:
Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında İran'ı 36-28'lik skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı. Takım, grup aşamasında Maldivler ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında İran'ı 36-28 mağlup etti.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı 15-12 üstün geçen Türkiye, karşılaşmayı da 36-28 kazandı.

Oyunların son şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan milli takım, A Grubu'nda İran'ın yanı sıra Maldivler ve Gine ile birlikte yer alıyor. Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek.

Milli takım, grupta ikinci maçını Maldivler ile 15 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
