A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran'ı 20-17 yenerek hazırlık maçını kazandı

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İran ile oynadığı hazırlık maçını 20-17 kazandı.

Başkentteki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 11-9 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, sahadan 20-17 galip ayrıldı.

Milliler, 25 Ekim Pazar günü saat 13.00'te yapılacak özel maçta da Ukrayna ile karşılaşacak.

17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na, 3-20 Aralık tarihlerinde Polonya, Romanya, Türkiye, Çekya ve Slovakya ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu maçları, 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya'da oynanacak.

Kaynak: AA