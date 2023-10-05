A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 Eleme Grubu'na hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Takımın kadrosu ve maç detayları açıklandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6'ncı Eleme Grubu'nda 11 Ekim'de Karadağ ve 15 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı maçları için İstanbul'da hazırlık kampına başladı.

Milli takım, 10 Ekim tarihine kadar Haldun Alagaş Spor Kompleksi'ndeki antrenmanlarla çalışmalarını sürüdürecek. Milli takımın 11 Ekim Çarşamba günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacağı müsabaka, saat 19.00'da Podgorica kentindeki Bemax Arena'da oynanacak. Milliler, gruptaki 2'nci maçını 15 Ekim'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan ile saat 17.30'da oynayacak. Türkiye'nin EHF EURO 2024 6'ncı Eleme Grubu'ndaki maçlarının tarihleri şöyle;

11 Ekim 2023 Karadağ -Türkiye

15 Ekim 2023 Türkiye - Sırbistan

28 Şubat 2024 Bulgaristan - Türkiye

2 Mart 2024 Türkiye - Bulgaristan

3 Nisan 2024 Türkiye - Karadağ

7 Nisan 2024 Sırbistan- Türkiye

A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosu:

Kaleci: Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Kübra Sarıkaya

Sağ Kanat: Ayşenur Kara, Emine Gökdemir, Sümeyye Çolak

Sol Oyun Kurucu: Betül Yılmaz, Neslihan Çalışkan, Aslı İskit Çalışkan, Didem Hoşgör, Buğu Sönmez

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel, Fatma Küçükyıldız, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Zeynep Nur Ulukoz

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen, Büşra Işıkhan, Demet Sonkaya