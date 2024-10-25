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A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile 1-1 Berabere Kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile 1-1 Berabere Kaldı
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1'inci Play-Off Turu ilk maçında evinde Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. Türk takımının golü 62. dakikada Elif Keskin'den gelirken, Ukrayna'nın golü 32. dakikada Daria Apanashchenko'dan geldi. Rövanş maçı 29 Ekim'de Moldova'da oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1'inci Play-Off Turu ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1'inci Play-Off Turu ilk maçında Ay-yıldızlılar, evinde Ukrayna'yı konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Henrikke Nervik düdük çaldı. Nervik'in yardımcılıklarını ise yine aynı ülke federasyonundan Monica Lokkeberg ve Line Nymoen üstlendi. Kırmızı-beyazlıların tek golünü 62'nci dakikada Elif Keskin atarken, konuk ekibin golü ise 32'nci dakikada Daria Apanashchenko'dan geldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile 29 Ekim Salı günü Moldova'da bulunan Zimbru Stadyumu'nda rövanş maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Takım turu geçmesi halinde Yunanistan - Belçika eşleşmesinin kazananı ile Kasım ayında play-off 2'nci tur mücadelesinde karşılaşacak. Milliler bu eşleşmeyi de geçtiği taktirde 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finallerine adını yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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