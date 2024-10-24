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A Milli Kadın Futbol Takımı, terör saldırısını lanetledi

A Milli Kadın Futbol Takımı, terör saldırısını lanetledi
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ESENLER Erok Stadı'nda yarın oynanacak olan Ukrayna maçının son provasını yapan A Milli Kadın Futbol Takımı, antrenman öncesinde tek yürek oldu ve terörü lanetledi.

ESENLER Erok Stadı'nda yarın oynanacak olan Ukrayna maçının son provasını yapan A Milli Kadın Futbol Takımı, antrenman öncesinde tek yürek oldu ve terörü lanetledi.

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play-off oynama hakkı kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, tarihi Ukrayna maçı öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Esenler Erok Stadı'nda yaptı ve hazırlıklarını tamamladı.

İdman öncesinde Türk bayrağı açan ve etrafında poz veren milliler, Ankara'da dün gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve kederli yakınlarına baş sağlığı; yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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