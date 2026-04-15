A Milli Kadın Futbol Takımı'na, Sinop'ta coşkulu karşılama

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki kritik müsabaka için Sinop'a gelen A Milli Kadın Futbol Takımı, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Milli futbolcular, zorlu İsviçre maçı öncesi hazırlıklarına Sinop'ta devam edecek.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak, saat 19.15'te Sinop Havalimanı'na iniş yaptı. Milli sporcuları ve teknik heyeti havalimanında çiçeklerle karşılayan il protokolü ve vatandaşlar, takıma sevgi gösterilerinde bulundu. Oldukça moralli oldukları gözlenen milli futbolcular, kendilerini bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Avrupa Elemeleri yolunda kritik bir viraja giren ay-yıldızlı ekip, zorlu İsviçre maçı öncesi hazırlıklarını Sinop'ta sürdürecek. Antrenman programı kapsamında taktik çalışmalarına ağırlık verecek olan millilerin, maç saatine kadar kampa girerek çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Karşılamanın ardından kendileri için tahsis edilen otobüsle konaklayacakları otele geçen kafile, yarın yapacakları ilk antrenmanla hazırlıklarının startını verecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
