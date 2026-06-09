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2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Malta: 0 Türkiye: 3

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup son hafta maçında deplasmanda Malta'yı 3-0 yenerek 13 puanla 2. sıraya yerleşti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta son hafta maçında deplasmanda Malta'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle 13. puanla 2. sırada yer aldı.

Stat: Centenary

Hakemler: Sabina Bolic, Sanja Rodak-Karsic, Maja Petravic

Malta: Maya Cachia, Alexandra Gatt (Emma Xuereb dk. 70), Tammy Falzon (Amy Bello Catania dk. 78), Emma Lipman, Shona Zammit, Emma Sophia Flannery (Veronique Mifsud dk. 84), Rachel Cuschieri, Brenda Borg (Nicole Sciberras dk. 70), Kailey Willis, Maria Farrugia, Jade Flask, (Nyorah Celeste dk. 70)

Teknik Direktör: Manuela Tesse

Türkiye : Gamze Yaman, Fatma Şakar (Ece Tekmen dk. 79), Eda Karataş, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Selen Gül Altunkulak, Melike Pekel (Melike Öztürk dk. 57), Ebru Topçu, Miray Cin (Vildan Kardeşler dk. 57), Cansu Nur Kaya (Halle Houssein dk. 46), Ece Türkoğlu (Kader Hançar dk. 46)

Teknik Direktör: Necla Kıragası

Goller: Alexandra Gatt (dk. 7 k.k.), Ece Türkoğlu (dk. 38), Selen Gül Altunkulak (dk. 52) (Türkiye)

Sarı kartlar: Kezban Tağ (Türkiye), Tammy Falzon, Shona Zammit (Malta) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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