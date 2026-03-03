A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı farklı geçti

Haberler

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Milliler, ikinci maçında ise Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'taki ilk maçında Malta'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'taki ilk maçında sahasında Malta'yı konuk etti. Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Eugenia Gil Soriano düdük çaldı. Soriano'nun yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Silvia Fernandez vw Estefania Benito Benito üstlendi.

Mücadeleye iyi başlayan Türkiye, 7'nci dakikada Farrugia'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından etkili oyununu devam ettiren Ay-yıldızlılar, 29'uncu dakikada Ebru Topçu ile durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da üstün alan taraf Türkiye oldu. Milliler; Kader, Ebru Topçu ve Selen ile farkı arttıracak pozisyonlar yakalsa da sonuç alamadı. 88'inci dakikada Arzu Karabulut attığı golle skoru belirledi: 3-0. A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Malta'yı 3-0 mağlup etti.

