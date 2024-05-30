Erzincan'da oynanacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı maç biletleri ücretsiz olacak.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 31 Mayıs'ta Erzincan'da Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. - ERZİNCAN