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A Milli Kadın Futbol Takımı maç biletleri ücretsiz

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 31 Mayıs'ta Erzincan'da Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Erzincan'da oynanacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı maç biletleri ücretsiz olacak.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 31 Mayıs'ta Erzincan'da Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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