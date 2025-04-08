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A Milli Kadın Futbol Takımı için Sivas 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı

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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki kritik Slovenya maçı için Sivas 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklara başladı. Sivasspor Kulübü, takıma moral vermek amacıyla stadyumun dış cephesine 'Hoş Geldiniz Bizim Çocuklar' yazısını astı. Maç, futbolseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.

- A Milli Kadın Futbol Takımı için Sivas 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı

SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına Sivas'ta başladı. Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Sivasspor Kulübü, desteklerini saha dışına da taşıdı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Slovenya ile karşılaşacak. Milli heyecana ortak olan Sivasspor, Slovenya karşılaşması öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ay-yıldızlılara moral verdi. Takımın maçlarını oynadığı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephesine 'Hoş Geldiniz Bizim Çocuklar' yazısı asıldı.

Türkiye - Slovenya müsabakasını futbolseverler ücretsiz olarak tribünden izleyebilecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı için Sivas 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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