A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan ile maç öncesi antrenman yaptı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın Azerbaycan ile yapacağı maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Maçın oynanacağı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, oyun kurma, geçişler ve taktik çalışmayla sona erdi.

Teknik Direktör Kıragası, antrenman öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gündür Erzincan'da kampta olduklarını söyledi.

Çok kıymetli bir maça çıkacaklarını belirten Kıragası, şöyle konuştu:

"Dost ülke, kardeş ülke Azerbaycan'ın karşısında sahada olmak, bizi çok heyecanlandırıyor. Buradan alacağımız bir galibiyetle beraber hayallerini kurduğumuz, EURO 2025 play-off'una kalma ihtimali çok daha fazla yükselecek. O yüzden çok heyecanlıyız, 10 gün boyunca çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Yüksek irtifada yaptığımız antrenmanlara alıştık. Muhteşem bir ilgiyle karşılaştık, umarım yarın bu ilginin karşılığında oyuncularımız, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve buradan iyi bir sonuçla ayrılacağız."

Hiç pozisyon vermeden maçı bitirmek istediklerini ifade eden Kıragası, "Yarın göze hitap edebilen, hücum varyasyonlarıyla, insanlar izlediği zaman 'Evet bu takım gerçekten futbol oynuyor dedirtebileceğimiz', savunmada aynı şekilde savunma geçişlerinde hiç pozisyon vermeden maçı bitirmek gibi bir gayemiz var. Umarım buna da rahatlıkla ulaşırız." diye konuştu.

Milli sporcu Busem Şeker ise, "Sezon bitişinden itibaren hazırlıklarımız başlamıştı. Kampın başlangıcından itibaren bütün hazırlıkları devam ettirdik. Hem fiziksel hem mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Yarınki maç için de elimizden gelenin daha fazlasını, çıkıp üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Milli takım, Azerbaycan ile yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.