A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta ve Kuzey İrlanda maçlarının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Malta ve Kuzey İrlanda maçlarına hazırlanıyor. Takım, Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'nda antrenmanlara başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yapacağı Malta ve Kuzey İrlanda maçlarının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlı ekibin teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

Yurt dışında forma giyen oyuncular, Miray Cin, Kader Hançar, Vildan Kardeşler, Selen Altunkulak ve Halle Houssein, FIFA takviminin başlangıç tarihi olan 24 Şubat'ta kampa katılacağı bildirildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hakkarigücü-Beşiktaş maçında sağ ayak bileği burkulan Cansu Nur Kaya'nın sağlık ekibi kararıyla kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
