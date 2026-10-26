A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2027 aday kadrosu belirlendi

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FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2'nci Tur Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2'nci Tur Elemeleri ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

Potanın perileri, 14 Kasım Cuma TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2'nci Tur Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Potanın Perileri çalışmalarına 8 Kasım günü başantrenör Frédéric Dusart yönetiminde başlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Meltem Yıldızhan

Beren Burke

Esra Ural

Sinem Ataş

Ceren Akpınar

Melek Uzunoğlu

Nehir Ulufer

Manolya Kurtulmuş

Olcay Çakır Turgut

Şerife Alperi Onar

Zeynep Şevval Gül

Derin Erdoğan

Elif Bayram

Gökşen Fitik

Sevgi Uzun

Sude Yılmaz

Sevgi Tonguç

Tuba Poyraz

Tilbe Şenyürek Arslan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı