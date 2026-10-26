Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2027 aday kadrosu belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2027 aday kadrosu belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2'nci Tur Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi. Potanın Perileri, elemelerdeki ilk maçını 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2'nci Tur Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2'nci Tur Elemeleri ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

Potanın perileri, 14 Kasım Cuma TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2'nci Tur Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Potanın Perileri çalışmalarına 8 Kasım günü başantrenör Frédéric Dusart yönetiminde başlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Meltem Yıldızhan

Beren Burke

Esra Ural

Sinem Ataş

Ceren Akpınar

Melek Uzunoğlu

Nehir Ulufer

Manolya Kurtulmuş

Olcay Çakır Turgut

Şerife Alperi Onar

Zeynep Şevval Gül

Derin Erdoğan

Elif Bayram

Gökşen Fitik

Sevgi Uzun

Sude Yılmaz

Sevgi Tonguç

Tuba Poyraz

Tilbe Şenyürek Arslan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi

Üniversiteyi ayağa kaldıran skandal! Genç kızı ormana sürükleyip...
Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Komşuda seçimler ikinci tura kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça baş başa kavga etti

Saç saça baş başa kavga ettiler! Ayırmak hiç kolay olmadı

Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

Sedat Peker ile çekilen fotoğrafı soruldu, Üşümezsoy'un yanıtı bomba
Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü

Denizinin güzelliğiyle meşhurdu! Rengi bu hale döndü
Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı

Korkunç kazada akılalmaz olay! Kopan bacağı araca saplandı
ABD'de 'korku evi' davası! Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuğa istismar suçlaması

Taşıyıcı anneyle 14 çocuk edindiler! Malikanede dehşet iddiası
Bahar Feyzan'ı çıldırtan sözler: Annenden böyle öğrendiğin için...

Bahar Feyzan'ı çıldırtan sözler: Annenden böyle öğrendiğin için...
Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı

2024'ten beri Galatasaray'a karşı bunu sadece Fenerbahçe başarabildi