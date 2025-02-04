A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına moralli hazırlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Dört maçta 4 galibiyetle Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, perşembe günü İzmit'te İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millilerde başantrenör Ekrem Memnun, İzlanda maçının Avrupa Şampiyonası'na hazırlık olarak gördüklerini söyledi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yoluna 4 galibiyetle namağlup devam eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19.00'da İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını Kocaeli'de kampa girerek sürdüren Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi ancak son iki maçını da kazanarak yaz ayındaki turnuvaya yüksek motivasyonla başlamak istiyor. Türkiye- İzlanda maçına sayılı günler kala Kocaelili sporseverler tüm biletleri satın aldı.

İzmit'te hazırlıklar sürdürülüyor

İzlanda maçı öncesi İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saatlik antrenman yapan milli takımda bir önce günkü antrenmanda Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut'un sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından yerlerine dahil edilen Berfin Sertoğlu antrenmanda yerini aldı. Ekrem Memnun, hazırlıklar ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Ekrem Memnun: "İlk hedefimiz 6'da 6 yaparak grubu tamamlamak"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Öncelikle şubat pencere maçları herkes için zor oluyor. Özellikle bizim gibi takımları Euroleague'de, Eurocup'ta mücadele eden ülkelerin oyuncuları çok yorgun oluyor. Sezonun en cafcaflı zamanı. Şubat maçları her zaman çok tehlikeli oluyor dolayısıyla. Yani oradaki öyle bir atmosferden çıkıp 2-3 gün içerisinde yeni bir takım olmak, yeni rollere alışmak bir sıkıntı ama böyle bizimle aynı durumda bir sürü ülke var. Bu da oyunun bir parçası. Geçirdiğimiz bu 3 gün içerisinde pazar akşamı buluştuk. İstanbul'da medya günden sonra kısa bir antrenman yapıp buraya (İzmit) geldik. Esasında bu 2 günü değerlendirmek lazım. 2 gün içerisinde takım olma, rolleri anlama yolunda büyük yol kat ettiğimizi görüyorum. Oyuncular çok dikkatli ve özverili. Bu bizi çok sevindiren bir şey. Sakatlıklarımız var; majör sakatlıklarımız var. Kadroya almadığımız, çıkarmak zorunda kaldığımız oyuncular var. Ama onların yerine yazın, daha önceki dönemde bizimle olmuş olan, milli takım atmosferini ve temel kültürünü bilen arkadaşları davet ettik. Onlara da çok güveniyoruz. Bir de bu kamp sürecinde oluşan ufak tefek sakatlıklarımız var. Kadronun ne olacağını sakatlıklardan dolayı şu anda tam bilemiyoruz. Ona da yarın bakacağız. Ama birinci amacımız; gruptan çıktık, evet, ama altıda altı yaparak çıkmak istiyoruz. Bu da bizim için bir challenge ve önemli. Bunu oyuncu arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da bunun farkında. Bu birinci hedefimiz 6'da 6 yapmak" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'na hazırlık olarak görüyoruz"

Rakip takımla ilgili analizlerini aktaran Memnun, "İzlanda'nın da, Romanya'nın da çıkma şansı olabilir. Dolayısıyla onlar da kaybetmek istemiyor. İzlanda çok sert oynayan bir takım. Çok kısa oyuncuları var. Uzun oyuncusu neredeyse yok. Kendi oyun anlayışlarını oturtmuşlar. O tür takımlara karşı oynamak biraz zorlayıcı oluyor. Bunun da farkındayız. Ama ne olursa olsun biz buradan kazanarak, 6'da 6 yaparak gitmek istiyoruz. Şimdi bu kendi içinde özel bir maç. Farklı basketbol oynayan bir takım; çok dışarıdan şut atarak, hızlı oynuyorlar. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Büyük kısmını bitirdik. Birinci hedefimiz buradan kazanmak. İkincisi Avrupa şampiyonasına bir hazırlık olarak da görüyoruz bunu. Önceki şampiyonada olduğu gibi şampiyona içerisinde çok büyük sakatlıklar yaşadık. Maalesef çok kıymetli, lider oyuncularımızı kaybettik. Bunlar olabiliyor. Ona rağmen oynamak lazım. Şimdi rollerin farkında olmak, liderlik için yukarı doğru adım atmak ve oyunlarını geliştirmek için onlar için de büyük bir fırsat" dedi.

"Büyük turnuva kaçırmak istemiyoruz"

Avrupa Şampiyonası ve Türk kadın basketboluyla ilgili de değerlendirmede bulunan başantrenör Ekrem Memnun kadın basketboluna büyük turnuvalarda yer almanın yakıştığının altını çizdi. Memnun, "Avrupa Şampiyonası'na gelince; Türk kadın basketbol milli takımının çok güçlü bir mirası var. Son dönemde birkaç tane büyük turnuva kaçırdık. Dünya kupası kaçırdık, olimpiyat kaçırdık. Türk kadın basketbol milli takımının hedefi; geçmiş mirasına sahip çıkmak. Zaten potansiyeli çok olan bir takım ve mutlaka o büyük turnuvalarda yer almak istiyoruz. Birinci hedefimiz bu. Avrupa şampiyonasında mutlaka ama mutlaka madalya raundunda yer almak istiyoruz. Burayı da onun için bir hazırlık olarak görüyoruz. Bu yaz bizi; oyuncu arkadaşları, beni, bütün ekibi çok büyük görevler bekliyor. Büyük turnuva kaçırmak istemiyoruz. Turnuva kaçırmak layık olmadığımız bir şey. Oralarda yer almamız lazım. Ülkenin basketbola yaptığı yatırımlar, kadın takımlarımızın kulüpler seviyesinde almış olduğu başarılar Bizim oralarda yer almamız lazım. Hem de yeni gelecek nesilleri başarılarla özendirecek bir durumda olmamız lazım. Yani herkes sorumluluğunun farkında. Genç oyuncularımız var. Bunlara bunu tecrübeli oyuncularla, yöneticilerle biz anlatıyoruz. Sorumluluğumuz tabii ki iyi oynamak, başarılar kazanmak ama bu kadın basketboluna girecek yeni oyuncuları da özendirmek, daha çok oyuncuyu buraya çekmek, ülkemizin daha çok yerinde büyük hedefleri olan yeni genç arkadaşlar üretilmesine katkı sağlamak gibi amaçlarımız da var. Yani hepsinin farkındayız. Özgüvenle, gururla bunu yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Milli takım antrenörlük dönemimde İzmit en muhteşem atmosferdi"

Son olarak İzmitli basketbol severlere parantez açan Ekrem Memnun, "İzmit'te, önceki kasımda müthiş bir atmosferle oynadık. Seyircinin oluşturduğu atmosfer bize acayip itici bir güç oldu. Benim kendi adıma, içinde bulunduğum milli takım antrenörlük dönemindeki en muhteşem atmosferdi. Çok büyük bir itici güç oldular bize. Şimdi duyduğum kadarıyla biletler satılmış. Yine aynısının olacağını biliyoruz. Bu da bize ekstra bir sorumluluk veriyor. İnsanlar bizi sevdi, mücadelemizi sevdi. Destek olmaya geldiler. Şimdi onlara buraya boşu boşuna gelmediklerini göstermek, onların desteğini pekiştirmek için de ekstra o motivasyonla oynayacağımızı düşünüyorum. Muhteşem bir atmosfer. Herkesi salona bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı teknik ve idari kadrosu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın idari ve teknik kadrosunda; Nilay Kartaltepe (Genel menajer), Yasemin Horasan (Takım menajeri), Ekrem Memnun (Başantrenör), Hasan Fırat Okul (Yardımcı antrenör), Emre Özsarı (Yardımcı antrenör / Melikgazi Kayseri Basketbol), Ege Talay (İstatistik), Serkan Bodur (Atletik performans antrenörü), Berhan Bayram (Doktor), Murat Erdem ve Burak Atik (Fizyoterapistler), İbrahim Koç (Masör) ve Abdullah Selen (Masör), Mİktat Güvendi ve Coşkun Bektaş (Malzemeciler) yer aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcu kadrosu

"Elif Bayram (Beşiktaş), Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin), Pelin Derya Bilgiç (ÇBK Mersin), Sevgi Uzun (Fenerbahçe), Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), Meltem Yıldızhan (Galatasaray), Ayşe Cora (Galatasaray), Derin Erdoğan (Galatasaray), Gökşen Fitik (Galatasaray), Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Duygu Özen (OGM Ormanspor), Manolya Kurtulmuş (OGM Ormanspor), Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor) ve Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)" - KOCAELİ