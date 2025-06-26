A Milli Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Turu'nda rakibi Kıbrıs Rum Kesimi olurken, 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yükselme Turu'ndaki rakibi ise Bulgaristan oldu.

2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yükselme Turu müsabakalarının kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi.

2027 IHF Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Turu'nda mücadele edecek olan milliler, Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti. 1'inci turda ilk maçlar 29-30 Ekim 2025, rövanşı 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak.

Eliminasyon sisteminde oynanacak maçların galipleri 2'nci tura katılmaya hak kazanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri Yükselme Turu'nda (Promotion Round) ise Bulgaristan ile eşleşti.

Eliminasyon sisteminde oynanacak yükselme turunda ilk maçlar 7-8 Ocak 2026, rövanşları ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

İçerde ve deplasmanda oynanacak olan 2 müsabaka neticesinde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 1 Kasım 2026 - 6 Mayıs 2027 tarihleri arasında oynanacak olan 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.