A Milli Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası ve 2028 Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası elemelerinde Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşirken, 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Bulgaristan ile karşılaşacak. Eleme maçlarının tarihleri de açıklandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası ile 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kurada milliler, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk maçı 29-30 Ekim'de deplasmanda, rövanş mücadelesi ise 1-2 Kasım'da Türkiye'de yapılacak. Turu geçen taraf, elemelerde 2. Tur'a yükselecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip Bulgaristan

A Milli Takım, 2028 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri yükselme turu play-off'unda ise Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Bu turda ilk maç 7-8 Ocak 2026'da Bulgaristan'da, rövanşı ise 10-11 Ocak 2026'da Türkiye'de oynanacak.

İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takım, 1 Kasım 2026-6 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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