A Milli Futsal Takımı'nın Avusturya ile Oynayacağı Özel Maçların Aday Kadrosu Açıklandı

Güncelleme:
A Milli Futsal Takımı'nın, Avusturya ile Viyana'da 11-12 Kasım'da yapacağı özel maçlar için aday kadrosu belirlendi. Oyuncular, Kocaeli'de başlayacak kampın ardından Viyana'ya geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre aday kadroya davet edilen oyuncular, bugün Kocaeli'de çalışmalara başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'deki kamp sonrasında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.

Milliler, Avusturya ile Viyana'daki Eisenstadt Spor Merkezi'nde 11-12 Kasım'da iki özel maç yapacak.

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki A Milli Futsal Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim), Hulusi Efe Ceylan (Fenerbahçe), Alpay Yüzgeç (Heracles Almelo Futsal)

Savunma: Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.com Antalyaspor), Burak Uğurlu (Kuştepespor), Mücahid Ceylan (Futsal Association Liege)

Kanat: Hakan Hasan Bülbül (Artistes Futsal), Gök Deniz Kahveci (Goes), Umur Ağır (Eindhoven), Ali Kaya (La Cuatro Futsal), Serhat Güzel (Bağlar Belediyespor)

Forvet: Salih Öndüç (Battalgazi Belediyespor), Faruk Yanık (1967 Karapınarspor), Hasan Fehmi Ekmen (Diyarbakır Sağlık).

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
