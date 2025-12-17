A Milli Erkek Futsal Takımı, özel maçta Arnavutluk'a 5-1 yenildi

A Milli Erkek Futsal Takımı, özel maçta karşılaştığı Arnavutluk'a 5-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de Arnavutluk ile karşılaştı.

Milliler, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılan maçı 5-1 kaybetti. Türkiye'nin tek golünü Adem Küçükkartal kaydetti.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile yarın bir özel maç daha oynayacak.