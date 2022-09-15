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A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, A Milli Futbol Takımı yeni forması tanıtıldı. Geleneksel forma tasarımıyla benzerlik gösteren 2023 koleksiyonu, büyük beğeni topladı.

Avrupa için hazırlıklarını sürdüren ve Uluslar Ligi C Grubunda yer alan Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımıyla görücüye çıkan formalar, 'Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana' sloganıyla satışta.

İşte yeni formalar;

A Milli Futbol Takımı yeni formaları tanıldı

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından geleneksel altıgen çini deseni kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı yeni formaları tanıldı

A Milli Futbol Takımı yeni formaları tanıldı

Beyaz formanın orta şeridi için deplasman formasının tasarımı tercih edilmiş. İç saha formamızın beyaz yerlerinde de geleneksel çini deseni ayrıntıları yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı yeni formaları tanıldı

A Milli Futbol Takımı yeni formaları tanıldı

2023 Türkiye Millî Takım koleksiyonu formaları online üzerinden satışa sunuldu. Yeni tasarım formalara sahip olmak isteyenler 'eshop.tff.org' adresinden satın alabilirler.

İç saha ve deplasman formaları internet sitesi üzerinden 799,90 TL fiyat ile satışa sunuldu.

Haberler.com / Elif Sıla - Spor

Milli Takım Spor Haberler

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Yorumlar (1)

UZUNMUSTAFA:

forma 1000 tl asgari ucretli nasil alacak onu karinini doyurur daha iyi.

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