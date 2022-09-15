A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı

Avrupa için hazırlıklarını sürdüren ve Uluslar Ligi C Grubunda yer alan Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımıyla görücüye çıkan formalar, 'Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana' sloganıyla satışta.

İşte yeni formalar;

DEPLASMAN İÇİN KIRMIZI FORMA

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından geleneksel altıgen çini deseni kullanıldı.

İÇ SAHA BEYAZ FORMA

Beyaz formanın orta şeridi için deplasman formasının tasarımı tercih edilmiş. İç saha formamızın beyaz yerlerinde de geleneksel çini deseni ayrıntıları yer alıyor.

NASIL SATIN ALINIR?

2023 Türkiye Millî Takım koleksiyonu formaları online üzerinden satışa sunuldu. Yeni tasarım formalara sahip olmak isteyenler 'eshop.tff.org' adresinden satın alabilirler.

YENİ FORMALARIN FİYATLARI NE KADAR?

İç saha ve deplasman formaları internet sitesi üzerinden 799,90 TL fiyat ile satışa sunuldu.