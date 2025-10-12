Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan Maçını Rumen Hakem Yönetecek
14 Ekim Salı günü Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı. Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

İki ekip arasındaki müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Catalin Popa, AVAR'da da Marcel Birsan görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
