A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA Dünya Kupası play-off maçları kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek 30 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Milliler, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak play-off yarı finalinde Romanya ile Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. A Milli Takım, rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'na davet edilen futbolcular, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Türk kulüplerinde forma giyen milli futbolcular ise Trendyol Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte, 20 Mart Cuma gününden itibaren Riva'da kademeli olarak antrenman ve toplantılara katılmaya başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 25 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Romanya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını saat 16.30'da maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 30 kişilik aday kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

"Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Cagliari)." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı