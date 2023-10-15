A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0 Mağlup Ederek EURO 2024'e Katılmayı Garantiledi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti ve Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılmayı garantiledi.

- EURO 2024 Elemeleri: Türkiye: 4 - Letonya : 0 (Maç sonucu)

KONYA - A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Yunus kontrol edip sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

67. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyondaki Uldrikis dokunmak istedi ancak kaleci Uğurcan son anda araya girerek gole izin vermedi.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Cenk Tosun göğsüyle Hakan'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı önü sağ çaprazından yerden uzak köşeye doğru vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

78. dakikada Savalnieks'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Janis Ikaunieks kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

83. dakikada Zeki'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte kat eden Yusuf savunma arkasına sarkan Kerem'e pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

90+2. dakikada rakip yarı alanda topu kapan İsmail sağdan ceza sahasına girip boş pozisyondaki Cenk Tosun'a pasını aktardı. Cenk rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu (Zeki Çelik dk. 46), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan (Berkan Kutlu dk. 68), Yunus Akgün (Yusuf Sarı dk. 76), Hakan Çalhanoğlu (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Cenk Tosun dk. 75)

Yedekler: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveljevs (Emsis dk. 46), Jaunzems, Janis Ikaunieks, Daskevics (Krollis dk. 59), Uldrikis (Regza dk. 75)

Yedekler: Purins, Matrevics, Sorokins, Vientiess, Davis Ikaunieks, Samoilovs, Tonisevs, Iljins

Teknik Direktör: Dainis Kazakevics

Goller: Yunus Akgün (dk. 58), Cenk Tosun (dk. 83 ve 90+2), Kerem Aktürkoğlu (dk.