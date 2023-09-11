A Milli Futbol Takımı, Japonya maçı için hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın Belçika'nın Genk kentinde Japonya ile oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan antrenmanda 22 futbolcu yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, yarın Belçika'nın Genk kentinde Japonya ile oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, maça ev sahipliği yapacak Cegeka Arena'da gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kaleli taktik oyun ile son buldu. Aday kadroda bulunan 22 futbolcu da idmanda yer aldı.

Antrenmanın öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu ile bir süre sohbet etti.

Millilerin bugünkü idmanını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekilleri Mustafa Eröğüt ve Agah Ruşen Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Cengiz Erdem ve Habil Yazıcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi. - İSTANBUL