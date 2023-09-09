A Milli Futbol Takımı Japonya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Eskişehir'de başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 12 Eylül Salı günü Belçika'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Eskişehir'de yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Kaleciler de antrenör eşliğinde ayrı bir çalışma yaptı.

Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçiren Kerem Aktürkoğlu ile hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için izin verilen Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkarıldıkları için antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı yarın Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'ndan THY'nin saat 15.00'te kalkacağı uçağıyla Hollanda'nın Maastricht kentine giderek Japonya ile oynayacağı özel karşılaşma için kampa girecek. - ESKİŞEHİR