A Milli Futbol Takımı, İspanya Maçı İçin Konya'ya Geldi

GÜRCİSTAN'ı deplasmanda 2-3 mağlup eden A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya'ya geldi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 2-3 mağlup eden A Milli Takım, pazar günü oynanacak İspanya maçı için Konya'ya geldi. Vatandaşlar ay-yıldızlı takımı meşale ve tezahüratlarla karşılarken futbolcular, taraftarları selamlayarak kalacakları otele giriş yaptı.

Türkiye ile İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar saat 21.45'te, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.