A Milli Futbol Takımı, İspanya Maçı İçin Konya'ya Geldi
Gürcistan'ı deplasmanda 2-3 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü oynanacak İspanya maçı için Konya'ya ulaştı. Taraftarlar, ay-yıldızlı takımı coşkuyla karşıladı.
GÜRCİSTAN'ı deplasmanda 2-3 mağlup eden A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya'ya geldi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 2-3 mağlup eden A Milli Takım, pazar günü oynanacak İspanya maçı için Konya'ya geldi. Vatandaşlar ay-yıldızlı takımı meşale ve tezahüratlarla karşılarken futbolcular, taraftarları selamlayarak kalacakları otele giriş yaptı.
Türkiye ile İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar saat 21.45'te, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor