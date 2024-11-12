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A Milli Futbol Takımı, Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı için Kayseri'de antrenman yapıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda futbolcuların sakatlık ve sağlık durumları da dikkat çekiyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Bu arada Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki sakatlık sebebiyle, Emirhan Topçu da ateşi olması nedeniyle, Hakan Çalhanoğlu da tedbir amaçlı idmana katılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da antrenmanı izledi.

FUTBOLCULARA 'HOŞ GELDİN' KARŞILAMASI

Ayrıca antrenman öncesinde Deniz Gül, Eren Dinkçi, Yasin Özcan ve Doğucan Haspolat'a 'hoş geldin' karşılaması yapıldı.

A Milliler, Galler maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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