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A Milli Futbol Takımı Galler Maçı Hazırlıklarına Başladı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'de antrenman yaparak hazırlıklara başladı. Antrenmanda bazı oyuncular yer almadı, Ümit Milli Takım'dan yeni oyuncular dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Ay-yıldızlılar, antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

A Milli Takım'da; Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Orkun Kökçü ve Altay Bayındır seyahat planlamaları yetişmemesi sebebiyle antrenmanda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Ümit Milli Takım'dan; Emre Bilgin, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu ve Yunus Emre Konak dahil edildi.

Ayrıca sol ayak baş parmağındaki sakatlık dolayısıyla Ferdi Kadıoğlu, sol arka adalesindeki sakatlık sebebiyle Ahmed Kutucu ve dişinde apse oluşmasından kaynaklı Emirhan Topçu da tedbiren idmanda yer alamadı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı idmanla Galler maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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