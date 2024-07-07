A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Hollanda'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti

A Milli Futbolu Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sakarya'da ekran başında maçı takip eden bir çocuk ise son dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'e çeyrek finalde veda etmesi ülke genelinde büyük üzüntü yaşattı. Sakarya'da ekran başında karşılaşmayı takip eden bir çocuk, son bölümlerde kaçan gol pozisyonlarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Millilerin son dakikalarda kaçırdığı golün ardından sinirinden halıyı yumruklamaya başlayan küçük çocuğun yaşadığı büyük üzüntü cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA