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A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 yenmesinin ardından özel uçakla İstanbul'a geldi. TFF Başkanı da kafiledeydi.

2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki üçüncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etmesinin ardından özel uçakla Los Angeles'tan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan ay-yıldızlı kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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