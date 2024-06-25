A Milli Futbol Takımı, Çekya ile EURO 2024'te karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında Hamburg'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'de Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele edecek. Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken, ikinci müsabakada ise Portekiz'e 3-0 kaybetti ve grupta 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Çekya ise Portekiz'e 2-1 yenilirken, Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

Gruptan çıkma ihtimalleri

Ay-yıldızlılar, Çekya'yı mağlup eder yada berabere kalırsa grubu 2. sırada tamamlayacak ve D Grubu'nu ilk sırada bitiren ülke ile eşleşecek. Milliler yenilmesi durumunda ise alacağı sonuca göre 3. olarak grubundan çıkabilir. Bu durumda ise C veya D Grubu'nu lider tamamlayan ülkelerden biriyle karşılaşacak.

12. randevu

Türkiye ile Çekya bugüne kadar 7'si özel, 4'ü de resmi olmak üzere 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya da 5 kez kazandı, 1 mücadelede ise berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü. Türkiye ile Çekya son olarak ise 19 Kasım 2022 tarihinde Gaziantep'te oynadı ve milliler 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez karşılaştı

İki ülke, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 kez oynadı. 2008 ve 2016 yılında düzenlenen turnuvadaki maçları milliler kazandı. 2008 yılındaki mücadele tarihe geçerken, ay-yıldızlılar 2-0 geriye düştü maçı 75. dakikadan sonra bulduğu 3 golle kazandı ve gruptan çıktı.

Millilerin 629. müsabakası

Milli Futbol Takımı, Çekya karşılamasıyla tarihindeki 629. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 344'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 628 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 901 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 11. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 5'i resmi, 5'i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Abdülkerim Bardakcı cezalı

Millilerde, Çekya karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un da oynaması beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kırmızı-beyazlılarda ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Samet Akaydin, sarı kart sınırında yer alıyor.

Istvan Kovacs düdük çalacak

Türkiye - Çekya mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı - HAMBURG