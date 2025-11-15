Haberler

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek puanını 12'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu penaltıdan, Bulgar oyuncu Chernev ise kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane (İskoçya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 61 Kaan Ayhan-Dk. 80 Atakan Karazor), Merih Demiral (Dk. 46 Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 61 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 88 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Bulgaristan : Mitov, Petrov, Kraev (Dk. 72 Chochev), Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov (Dk. 72 Petkov), Rusev (Dk. 86 Nikolov), Despodov (Dk. 63 Minchev), Krastev, Georgiev

Goller: Dk. 18 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 84 Chernev (Kendi kalesine) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 20 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 40 Arda Güler, Dk. 89 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 64 Georgiev ( Bulgaristan )

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi.

56. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

58. dakikada Bulgaristan gole yaklaştı. Rusev'in ceza yayı önünden vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole çok yaklaştı. Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol çaprazda rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kenan'ın yerden sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Arda'nın pasıyla topla buluşan Kaan, son çizgiye inmeden topu Oğuz'a aktardı. Oğuz'un pas verdiği müsait pozisyondaki İsmail'in uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

78. dakikada sol kanattan gelişen Bulgaristan atağında, ceza sahasına giren Rusev'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

84. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan taç çizgisi yakınlarından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Bulgaristan savunmasındaki Chernev, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

Maçtan 2-0 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı, gruptaki puanını 12'ye yükseltti.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Spor
