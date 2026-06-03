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A Milli Futbol Takımı, ABD'de

A Milli Futbol Takımı, ABD'de
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, ikinci etap kampı için ABD'nin Fort Lauderdale kentine geldi. Kafileyi büyükelçi ve başkonsolos karşılarken, otelde Türk taraftarlar coşkulu tezahüratlarla millilere destek verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi öncesinde, hazırlıklarının ikinci etabını geçireceği Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla yaklaşık 12 saatlik bir yolculuğun ardından Fort Lauderdale Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçisi Sayın Sedat Önal ve Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Sayın Resul Şahin karşıladı. Daha sonra konaklayacağı otele geçen millileri burada bir grup coşkulu Türk taraftar grubu karşıladı. Ay-yıldızlılar, taraftarların yoğun tezahüratları altında otele giriş yaptı ve Fort Lauderdale'deki antrenmanlar öncesi istirahate çekildi.

A Milli Futbol Takımı, yerel saatle 19.00'da Inter Miami FC Kulübü'nün tesislerinde bir antrenman yaparak ABD'deki hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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