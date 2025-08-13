A Milli Erkek Voleybol Takımından Tarihi Zafer!

A Milli Erkek Voleybol Takımından Tarihi Zafer!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Danimarka'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, galibiyeti Malatya’daki muhteşem taraftara ve depremde yaşamını yitirenlere armağan ettiklerini söyledi.

A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü maçında Malatya'da Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası finallerini garantileyen takımı kutluyorum" dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Danimarka'yı 3-2 yenmesinin ardından salonda gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, atmosferin çok güzel olduğunu belirterek, Bu takımı bağrına basan taraftara teşekkür ediyorum. Zorlu geçen mücadele son sayıya kadar pes etmedik. Avrupa Şampiyonası finallerini bu maçta garantileyen takımada ayrıca teşekkür ediyorum. 40 küsür yıldır spor adamıyım ama böyle muhteşem bir taraftar henüz görmedim. 6 Şubat depreminde büyük hasar alan bir ilin motivasyon açısından takıma büyük destek vererek sahip çıktılar. Takımımızda onlara bu galibiyeti armağan ettik." dedi.

Oyuncu Bedirhan Bülbül ise bugün bu karşılaşmaya 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler için oynadıklarını belirterek, "Aldığımız galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Malatya'da hala deprem yaraları sarılıyor. Derinden üzüntü yaşadık. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de Malatya'da oynamaya devam ederiz." şeklinde konuştu.

Beytullah Hatipoğlu'da alınan galibiyetten mutlu olduklarını belirterek, Malatya seyircisine teşekkür ederiz. Oyuna iyi başlamadık ama sonunu iyi getirdik. Emeği geçen herkesin eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
