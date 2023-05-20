A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında İran'ı yendi

CEV Avrupa Altın Ligi için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 3-2 mağlup etti.

CEV Avrupa Altın Ligi için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, ilk seti 25-19, üçüncü seti ise 25-20 kazandı. Milliler, ikinci seti 30-28, dördüncü seti 29-27 ve final setini ise 16-14 kazanarak 2 saat 11 dakika süren karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.