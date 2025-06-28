A Milli Erkek Voleybol Takımı Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Takım, yarın Fransa ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'da mücadele ettiği 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, yarın saat 15.00'da Fransa ile karşılaşacak.

Salon: Arena Burgas

Hakemler: Fernandez Fuentes David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Cassado (Arjantin)

Bulgaristan: Petkov, S.Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, A.Nikolov, Bozhilov (L) (Petkov, Palev, Dimitrov, Tatarov, Atanasov)

Türkiye: Mert, Efe Mandıracı, Mirza, Bedirhan, Murat, Yiğit, Berkay (L)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 1 saat 23 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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