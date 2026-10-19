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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 10-26 Eylül 2027'de Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIVB Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyonda 32 takım mücadele edecek; gruplar kura çekiminin ardından belli olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 10-26 Eylül 2027 tarihleri arasında Polonya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2027 FIVB Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Dünyanın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihleri arasında Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemelerin tamamlanmasının ardından, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. 2025 yılında düzenlenen organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi dereceye imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları ise gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarih ve saati, Volleyball World tarafından daha sonra açıklanacak.

2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım şu şekilde:

Ev Sahibi: Polonya

Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: ABD, Kanada, Küba

Asya: Japonya, İran, Güney Kore

Avrupa: İtalya, Fransa, Slovenya, Finlandiya

Afrika: Tunus, Kamerun, Cezayir

Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili

Dünya sıralaması: Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Meksika, Porto Riko, Danimarka, Mısır, Estonya

Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşan eleme aşamasına yükselecek.

Müsabakalara Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirleri ev sahipliği yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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