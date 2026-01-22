Avrupa Sutopu Şampiyonası
A Milli Erkek Takımı, Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda'ya 25-8 yenilerek turnuvayı 12. sırada bitirdi. Milliler, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen şampiyonada 11-12'incilik mücadelesinde sahaya çıktı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor