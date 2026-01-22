Haberler

Avrupa Sutopu Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Takımı, Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda'ya 25-8 yenilerek turnuvayı 12. sırada bitirdi. Milliler, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen şampiyonada 11-12'incilik mücadelesinde sahaya çıktı.

Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda'ya 25-8 mağlup olan A Milli Erkek Takımı, turnuvayı 12. sırada bitirdi.

Milli sporcular, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki şampiyonada 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile mücadele etti.

Hollanda'ya 25-8 yenilen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 12. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı