Haberler

Hokey: Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'daki Salon Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Avusturya ile 4-4 berabere kaldı. Takım, Polonya'ya karşı oynadığı ilk maçta ise 5-1 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlı ekip, şampiyona kapsamında yarın Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Avusturya ile 4-4 berabere kaldı.

Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 13. dakikada Sait Can Kalkan, 23. dakikada Ali Akın Özkılıç, 37. dakikada Müslüm Elagöz ve 40. dakikada Celal Aydın kaydetti.

Avusturya'nın gollerini ise 31, 32 ve 39. dakikalarda Nikolas Wellan, 32. dakikada da Fülöp Losonci attı.

A Milli Takım, günün ilk maçında Polonya'ya 5-1 mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonada yarın Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim

Benfica'da Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti

Şakır şakır yağan yağmura aldırmadı, tek başına dans etmeye devam etti