Hokey: Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Avusturya ile 4-4 berabere kaldı.

Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 13. dakikada Sait Can Kalkan, 23. dakikada Ali Akın Özkılıç, 37. dakikada Müslüm Elagöz ve 40. dakikada Celal Aydın kaydetti.

Avusturya'nın gollerini ise 31, 32 ve 39. dakikalarda Nikolas Wellan, 32. dakikada da Fülöp Losonci attı.

A Milli Takım, günün ilk maçında Polonya'ya 5-1 mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonada yarın Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.