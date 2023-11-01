A Milli Erkek Hentbol Takımı İtalya'yı mağlup etti

A Milli Hentbol Takımı, İtalya'yı yendi

Türkiye - İtalya : 37-28

Ahmet Cüneyt KULAK / SAKARYA (DHA)-

SALON: Sakarya Serdivan Spor Salonu

HAKEMLER: Stefan Ivanovic, Marko, Vujisic

TÜRKİYE: Enis Harun Hacıoğlu 2, Çetin Çelik 1, Ozan Erdoğan 1, Durmuş Ali Tınkır 2, Doruk Pehlivan 10, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer 3, Baran Nalbantoğlu 2, Halil İbrahim Öztürk 1, Atakan Şirin, Eyüp Arda Yıldız 3, Çağlayan Öztürk, Alper Aydın, Samet Kanberoğlu 2, Ramazan Döne 10, Mehmet Emre

İTALYA: Domenico Ebner, Leo Prantner 1, Tommaso de Angelis 1, Giacomo Savini 2, Marco Mengon 1, Nicolo D'antino 1, Umbreto Bronzo, Stefano Arcieri 2, Simone Mengon 5, Andrea Colleluori, Endrit Iballi 1, Oliver Martini, Christian Manojlovic, Pablo Miguel Marrochi 3, Andrea Parisini 7, Alessio Moretti 4

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Turunun ilk maçında İtalya'yı 37-28 mağlup etti.

Tempolu başlayan mücadelede, ilk 10 dakikada skor 5-5 iken Ramazan Döne, 3 skor aldı. İlk yarının sonlarına doğru yaklaşırken karşılıklı goller devam etti. İki taraf da ilk yarıyı önde kapatmak isterken, soyunma odasına 15-13'lük skorla Türkiye önde girdi.

İkinci yarının ilk 8 dakikasında üstünlüğü tamamen kazanan Türkiye, peş peşe ataklarla golleri bularak durumu 23-18 yaptı. İkinci yarının ortalarına gelindiğinde milliler, üstünlüğü elinde tutmaya devam etti. A Milliler, rakip İtalya'nın farkı kapatmasına izin vermeden hücumları ve savunmayı başarılı şekilde devam ettirdi. Maçın son 5 dakikasında skor 32-25'ye gelirken, İtalya hücumlarını kaleci Mehmet Emre ustalıkla durdurdu. Karşılaşma Türkiye'nin 37-28'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması 5 Kasım Pazar günü İtalya'nın Chieti kentindeki Pala Santa Filomena'da TSİ 20.00'de oynanacak.

OKAN HALAY: AVANTAJLI BİR SKORLA KAZANDIK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Okan Halay, "Gerçekten zorlu bir maç oldu. Zaten beklediğimiz türden bir maç oldu. Şu anda maçın ilk ayağını gerçekten avantajlı bir skorla kazandık ama şu anda bitmedi. Pazartesi günü rövanşı var İtalya'da. Şu anda avantajlı bir skor elde ettik ama biz oraya gittiğimiz zaman orada sıfır sıfırmış gibi maça başlayacağız. Orada da galibiyet için oynayacağız. İnşallah başarılı bir sonuç alıp Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası elemelerinde 2'nci tura kalacağız inancını taşıyorum" dedi.

RAMAZAN DÖNE: İLK 10 DAKİKA BİRAZ ZORLANDIK

Takım kaptanı Ramazan Döne ise şu ifadeleri kullandı: "Maçın zor olacağını biliyorduk. İlk 10 dakika biraz zorlandık. Ondan sonra hem hücumda hem savunmada istediğimizi yaptık. Antremanda çalıştıklarımızı uyguladık ve açıkcası istediğimiz skorla deplasmana gideceğiz. Ama bizim işimiz bitmedi daha. Buradan İtalya'ya sıfır sıfırla gidiyoruz. Biz oradan da galip gelmek istiyoruz. İkinci tura çıkmak istiyoruz. 3-4 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde de ufak tefek eksiklerimizi tamamlayıp İtalya'ya gitmek istiyoruz ve oradan da galip dönmek istiyoruz. Buradan tüm Sakarya halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Galibiyet onlara armağan olsun." (DHA)