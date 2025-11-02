A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'ı 35-19 Mağlup Etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 mağlup etti. Başantrenör Oliver Roy Camino, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım 60 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadı. Kalecilerimizden defans hattımıza kadar tüm oyuncularımız çok iyi performans gösterdi" dedi.

IHF 2027 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında mücadele eden A Erkek Milli Hentbol Takımı, Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda çıktığı rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) 35-19 mağlup etti. Maçın ardından Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Başantrenör Oliver Roy Camino ve milli oyuncu Görkem Biçer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Elazığ'da hentbolseverlerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah tribündeki çocuklara hentbolu sevdirebilmişizdir. Taraftarımıza ve halkımıza hentbol sevgisini aşılayabildiysek ne mutlu bize. Elazığ'da bir milli maçı yeniden oynamak kısmet olur. Bizi yalnız bırakmayan tüm sporseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

CAMİNO: GAYET GÜZEL OYNADIK

Başantrenör Oliver Roy Camino ise takımının performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Öncelikle oyuncularımı ve takımı tebrik ediyorum. Gayet güzel oynadık. Birinci devrede planladığımız her şeyi sahaya yansıttık. En önemlisi, takım 60 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadı. Kalecilerimizden defans hattımıza kadar tüm oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Rakibe kolay gol şansı vermemenin en iyi yolu, güçlü bir savunmadan geçer" diye konuştu.

BİÇER: BULGARİSTAN'LA OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARA ODAKLANACAĞIZ

Milli hentbolcu Görkem Biçer de Elazığ halkına teşekkür ederek, "Bizi çok güzel karşıladılar. Beklentiyi umarım karşılamışızdır. Savunmamız ve kalecilerimiz çok iyiydi. Herkesin keyif aldığı bir maç oldu, galibiyetle sonuçlandığı için mutluyuz. Şimdi ocak ayında Bulgaristan'la oynayacağımız maçlara odaklanacağız" ifadelerini kullandı.