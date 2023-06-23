A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası kadrosu belli oldu
Spor Haberleri
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek geniş kadrosunu açıkladı. Türkiye, C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak.
Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Deshane Davis Larkin, Erten Gazi, Furkan Haltalı (Anadolu Efes), Yiğit Arslan (Bahçeşehir Koleji), Okben Ulubay (Beşiktaş JK Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Lassa), Şehmus Hazer, Scott Jordan Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel (Tofaş), Erkan Yılmaz (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Sertaç Şanlı (FC Barcelona), Alperen Şengün (Houston Rockets), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers)