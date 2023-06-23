A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek geniş kadrosunu açıkladı. Türkiye, C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak.