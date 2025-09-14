Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İkinci Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Maç, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan büyük bir ilgiyle izlendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı Ankara'da vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kurulan dev ekrandan izlemek için parkı dolduran başkentliler, müsabaka sırasında milli takımın kaydettiği her sayıda büyük mutluluk yaşadı.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Finalde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Fatih Tekke maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin

Maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

Muhtarı uyandıran telefon: Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.