A Milli Basketbol Takımı Yarına Almanya ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak. Turnuva 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket 2025) katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Arena'da düzenlenecek THY DBB Süper Kupa'da mücadele edecek. Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra Sırbistan ve Çekya'nın da yer alacağı dörtlü turnuvada, ilk maçlarını kazanan takımlar 16 Ağustos Cumartesi günü final, kaybedenler üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Turnuvanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Almanya-Türkiye

21.45 Sırbistan-Çekya

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Üçüncülük maçı

21.45 Final

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
