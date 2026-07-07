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12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci tur maç programı belli oldu

12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci tur maç programı belli oldu
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A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur J Grubu maç programı açıklandı. İlk maç 28 Ağustos'ta Litvanya ile evde.

A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci tur J Grubu'ndaki maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 2'nci turdaki ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü Litvanya'yı konuk edecek. Milliler, 31 Ağustos Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımı, 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya ile karşılaşmasının ardından 29 Kasım Pazar günü İzlanda'yı sahasında ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son iki maçında ise 26 Şubat 2027 Cuma günü deplasmanda Litvanya ile, 1 Mart 2027 Pazartesi günü de sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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