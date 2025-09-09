A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Yarı Finale Yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye ; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ercan Osmani beşiyle başladı. Polonya ise Aleksander Balcerowski, Michal Sokolowski, Jordan Loyd, Mateusz Ponitka ve Kamil Laczynski beşiyle parkede yer aldı.

Her iki takımın da karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyot, 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Türkiye, periyot boyunca rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyerek soyunma odasına 46-32 önde gitti. Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda oyun kontrolünü eline geçiren 12 Dev Adam, son periyoda 15 sayı farkla 65-50 üstün girdi. Son bölümde Polonya üç sayılık atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye, etkili oyununu sürdürerek parkeden 91-77'lik skorla galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda; 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Milliler'de Şehmus Hazer ve Shane Larkin 13'er sayı, Kenan Sipahi 11 sayı, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ercan Osmani de 10'ar sayı kaydetti. Polonya'da ise Jordan Loyd ve Mateusz Ponitka'nın 19'ar sayılık performansları galibiyete yetmedi.

Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı final

Eurobasket 2025 çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşadı. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'in final maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'in yarı finalinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 12 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Ademir Zurapovic, Takaki Kato, Martin Horozov

Türkiye: Shane Larkin 13, Şehmus Hazer 13, Sertaç Şanlı, Cedi Osman 10, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz 10, Alperen Şengün 19, Ercan Osmani 10, Adem Bona 5, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 11, Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenör: Ergin Ataman

Polonya: Andrzej Pluta 9, Aleksander Balcerowski 3, Michal Sokolowski 13, Jordan Loyd 19, Mateusz Ponitka 19, Szymon Zapala, Aleksander Dziewa 11, Tomasz Gielo, Kamil Laczynski, Dominik Olejniczak 3, Michal Michalak, Przemyslaw Zolnierewicz

Başantrenör: Igor Milicic

1. Periyot: 19-19

Devre: 46-32 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 65-50 (Türkiye lehine) - İSTANBUL