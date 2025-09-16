A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İkincilikle Gururlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli basketbolcu Kenan Sipahi, elde ettikleri başarıdan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirdi.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83'lük skorla yenilerek Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli basketbolcu Kenan Sipahi, turnuva ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Çok gururluyuz, çünkü uzun süre sonra böyle bir başarı geldi"

Şampiyonayı değerlendiren Kenan, "Genel olarak ilk günden itibaren en iyisini yapmaya çalıştık. Hem saha içinde hem saha dışında ay-yıldızı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Sonuna kadar da gittik. Çok gururluyuz. Çünkü uzun süre sonra böyle bir başarı geldi. İnşallah bu başlangıç olur. Bundan sonraki şampiyonalarda devamını getiririz" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz bir şeyler yapabileceğimizi hissediyorduk"

Turnuva öncesinde başarı elde edeceklerini hissettiklerini aktaran 30 yaşındaki basketbolcu, "Hissediyorduk çünkü çok güzel bir gruba sahibiz. Herkes iyi niyetli, herkes birbiriyle vakit geçirmeyi, saha içinde ve dışında birlikte olmayı seviyor. Hepimiz bir şeyler yapabileceğimizi hissediyorduk. Böyle güzel oyunla da pekiştirdiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Genel olarak iyi bir turnuva geçirdiğimi düşünüyorum"

Bireysel olarak da iyi bir turnuva geçirdiğini sözlerine ekleyen Kenan Sipahi, "Ben her zaman takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Çok yetenekli bir takıma sahip olduğumuz için ben organizasyon anlamında yardım etmeye çalıştım. Büyük bölümünde başarabildik. Bazı maçlarda daha kötüydüm ama genel olarak iyi bir turnuva geçirdiğimi düşünüyorum. Darısı diğer turnuvalara" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL