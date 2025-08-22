A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 İçin Hazır

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) mücadele edecek A Milli Takım için medya günü etkinliği düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını belirten Harun Erdenay, "İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Eski bir basketbol oyuncusu gözüyle baktığımda bizim kadromuzun turnuvadaki en iyi kadrolardan biri olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da oynanan Litvanya maçı hariç iyi bir performans sergiledik. O maçta da eksiklerimiz vardı. Almanya maçını son çeyrekte kaçırdık. Çekya'yı yendik. Turnuvanın en hazır takımlarından biri olan Litvanya'yı seyircisi önünde mağlup etmeyi başardık. Şampiyona öncesi son maçımızı Karadağ ile oynayacağız. Tüm seyircilerimizi bizi desteklemeye davet ediyorum. Turnuvada öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Daha sonra çeyrek final ve nereye gidebilirsek gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nedim Yücel ise verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktararak, "Oyuncularımız çok özveriliydi. Hazırlık maçlarında iyi mücadele ettiler. Avrupa Şampiyonası'na ümitle bakmamıza sebep oldu. Zaten çok kaliteli bir kadromuz var. Bu kamp dönemi boyunca hep yanımızda olan yönetim kuruluna ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Hocamızla beraber emin adımlarla Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Başarılı olacağımıza çok inanıyoruz." diye konuştu.

Ergin Ataman: "Hedefimiz madalya kazanmak"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 için iddialı konuşarak, "Hedefimiz, gruptan çıkmak veya çeyrek final oynamak değil. Hedefimiz madalya kazanmak." dedi.

Çok iyi bir takım uyumu yakaladıklarını vurgulayan Ataman, "Hazırlık dönemini gayet iyi geçirdik ve her geçen gün de yükselen bir takım grafiği elde ettik. Takımımızdaki oyuncuların her birinin ciddi anlamda potansiyeli ve kendilerine güvenleri var. Biz de aynı şekilde antrenörler olarak bu güveni kendimizde görüyoruz. Artık takımda roller belli oldu. Litvanya ve Almanya ile oynayacağımız maçlarda takımımızın seviyesinin belli olacağını söylüyordum. Takımımızın durumu gayet iyi. Şampiyonada her oyuncudan verim alabilmek amacıyla yarınki Karadağ maçında farklı rotasyonda oynayabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa şampiyonaları tarihinde sadece 1 kez madalya kazandıklarını hatırlatan Ergin Ataman, turnuvadaki hedeflerine dair şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonaları 1935 yılında başladı. 90 yıllık süreçte 2001'de ev sahipliğini yaptığımız turnuvada elde ettiğimiz gümüş madalya dışında bir tane madalya yok. 90 yılda alınmış 1 madalya. Biz çok iddialıyız. Hedefimiz, gruptan çıkmak veya çeyrek final oynamak değil. Hedefimiz madalya kazanmak. Bunun için buradayız. Bunun için bir aydır çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir şekilde elendik. Bu sefer bunun rövanşını almaya gidiyoruz. Herkesin de bu inançta olmasını diliyorum. Pozitif düşünce başarı getirir. Gergin olmayalım. Sırbistan, turnuvanın favorisi olarak görünüyor. Evet, çok kaliteli bir kadroya sahipler. Ama onların dışında 9 veya 10 takım madalya adayı. Biz de o takımlardan biriyiz. Kendimize güveniyoruz. Yönetim, taraftar ve basın olarak son ana kadar madalyayı hep birlikte kovalayalım. İnşallah başaracağız."

Alperen Şengün: "Savaşmaya gidiyoruz"

Milli basketbolcu Alperen Şengün, EuroBasket 2025'e hazır olduklarını belirterek, madalya kazanmak için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Takımın kimyasının çok iyi olduğunu anlatan Alperen, "Hazırız. Hazır bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Sırbistan, turnuvanın en favori takımlarından biri. Letonya da ev sahibi. Kolay bir gruba gitmiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Madalya için gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda eminim madalya ile ülkemize döneriz." diye konuştu.

Cedi Osman: "Uzun zamandır böyle bir ortam olmamıştı"

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Cedi Osman ise şampiyona öncesinde takımda çok iyi bir ortam olduğu belirtti.

Hazırlık sürecinin çok iyi ilerlediğini kaydeden Cedi, "Dört hazırlık maçı yaptık. Son 3 maç çok iyi oldu. Taraftarla bir araya gelmek her zaman çok güzel. Yarınki son Karadağ maçı öncesinde herkes çok heyecanlı. Şampiyona öncesi son prova. Bu karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Kazanmak için sahada olacağız. Zor bir grubumuz var. Maç maç ilerlemek gerekiyor. Çok iyi bir kadromuz var. Ortamımız da çok iyi. Uzun zamandır böyle bir ortam olmamıştı. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. En önemlisi sağlıklı kalmamız." ifadelerini kullandı.