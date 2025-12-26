90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'na doğru

PAZAR günü gerçekleştirilecek 90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İlki 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak yapılan koşunun 90'ıncısının startı 28 Aralık Pazar günü saat 11.00'de verilecek. Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayacak yarış, Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek.

Türk Hava Kurumu (THK) Müze ve Paraşüt Kulesi'nde gerçekleştirilen 90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu tanıtım toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, THK Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Şengönül, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit ve Ankara Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sadık Öztürk katıldı.

Büyük Atatürk Koşusu'nun 90 yıldır aralıksız düzenlendiğinin altını çizen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, bu koşuyla birlikte Cumhuriyet değerlerinin spor aracılığıyla gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı vesilesiyle bir kez daha coşkuyla gerçekleştirilecek koşuyla ilgili olarak Başkan Karadağ, "Aynı zamanda dünyanın en köklü yol koşularından birisi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya attığı o ilk adım yalnızca bir şehre varış değil, bağımsızlığa, çağdaşlığa ve aydınlık yarınlara yürüyüşün başlangıcıdır. Bu koşu rekabetten önce centilmenliği, dereceden önce emeği, sonuçtan önce inancı temsil etmektedir" dedi.

Atletizmin sadece bir spor dalı değil, bir yaşam kültürü olduğunun altını çizen Karadağ, "Bugün Dikmen Keklikpınarı'ndan Ankara Garı'na uzanan bu parkurda koşan her sporcumuz yaşına, derecesine ya da kategorisine bakılmaksızın, Atatürk'ün izinde ilerleyen birer gönül neferidir. Bu koşu profesyonel atletler kadar, halk koşusuna katılan her bireyin de Cumhuriyet değerleriyle buluştuğu bir bayrak yarışıdır. Çocuklarımızdan gençlerimize, elit sporcularımızdan halkımıza kadar herkes için erişilebilir, güvenli ve sürdürülebilir organizasyonlar düzenlemeyi görev biliyoruz" dedi.

Başkan Karadağ, organizasyonun hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Ankara Valiliğine, Ankara Büyükşehir Belediyesine, federasyon çalışanlarına, emniyet ve sağlık birimlerine, hakemlere, gönüllülere tüm sporculara teşekkürlerini iletti.

Karadağ konuşmasını, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nun ülkemize, spor camiamıza ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.