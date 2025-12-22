Haberler

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

Zambiyalı futbolcu Patson Daka, Patson Daka, Mali'ye attığı son dakika golünün ardından takla atarak golü kutlamak isterken boynundan sakatlandı.

  • Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya 1-1 berabere kaldı.
  • Zambiya'nın 90+1. dakikada Patson Daka'nın attığı gol, oyuncunun gol sevinci sırasında boynunu kırmasına neden oldu.
  • Mali ve Zambiya turnuvaya 1 puanla başladı.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi. Mohamed V Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

GOL SEVİNCİNDE BOYNUNU KIRIYORDU

Mali'nin golü 61. dakikada Lassine Sinayoko'dan gelirken, Zambiya'ya beraberlik golü 90+1. dakikada Patson Daka'dan geldi. Leicester City forması giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika golünü kutlarken sevenlerini korkuttu. Gol sevincini takla atarak yapan Daka, bir anlık dikkatsizliği sonucu boynunun üstüne düşerek sakatlandı.

İKİ TAKIM DA 1 PUANI PAYLAŞTI

Bu sonuçla birlikte Mali ve Zambiya, turnuvaya 1 puanla başladı. Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.

